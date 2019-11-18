Состояние 84-летнего актера Армена Джигарханяна, которого недавно экстренно доставили в больницу, улучшилось, но он по-прежнему в реанимации, сообщает Mash.

В больницу артист попал с обострением хронических заболеваний на фоне затяжной пневмонии. Но сейчас у него снизилась одышка, общая динамика положительная, но он все еще находится под постоянным наблюдением врачей.

Недавно Армен Джигарханян признался, что намерен стареть вместе с бывшей супругой Татьяной Власовой. Он развелся с ней в 2015 году, незадолго до женитьбы на пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской, с которой пережил громкий развод.

Напомним, что бывшую супругу Джигарханяна приговорили к 200 часам работ и штрафу за нарушение тайны частной жизни.

Также мы писали о том, что в этом году Джигарханян перенес операцию.