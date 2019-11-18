Разведенные итальянские мужчины, оставшиеся без крыши над головой, смогут в течение года после развода жить в специальном приюте. Об этом пишет "Российская газета".

По статистике, в Италии в 60% случаях после развода жилье переходит женщине - из-за того, что с ней остаются дети. Плюс в 94% случаев мужчин обязывают выплачивать алименты не только на ребенка, но и на бывшую супругу, чтобы гарантировать ей уровень жизни, к которому она привыкла в браке. В итоге алименты могут доходить до 1000-1500 евро в месяц. Такая сумма неподъемна для многих работающих мужчин.

В результате разведенные итальянцы все чаще примыкают к группе так называемых новых бедных - категории населения, которая по своему образованию, квалификации и социальному статусу никогда раньше не относилась к низшим слоям.

Оказавшись в нищете, выгнанные женами на улицу итальянцы не оплатить самим съемное жилье. Многие вынуждены скитаться по друзьям или спать в автомобилях.

Поэтому в Италии и стали открывать приюты. Подобные заведения есть уже во всех регионах страны. Помещения в распоряжение бездомных мужчин передают волонтеры либо христианские организации. Там они не только могут жить в течение года, но и бесплатно получать консультации психолога.

Ранее "Страна" писала о курьезном случае в Тайване, где нерадивый хозяин отправил кота по почте в приют, потому что не мог за ним ухаживать.

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