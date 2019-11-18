Украина вышла из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сказано в указе №851 президента Украины Владимира Зеленского, опубликованного на сайте Офиса президента.

"Постановляю выйти из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников СНГ, заключенного в городе Ташкент 15 мая 1992 года", - сказано в указе.

Украина с 2014 года взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы.

Напомним, что в МИД России подсчитали задолженность Киева перед СНГ.

Также читайте о том, что в Кабмине вывели Украину еще из нескольких соглашений СНГ, но не уточнили, каких именно.