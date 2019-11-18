В понедельник, 18 ноября, американский лидер Дональд Трамп заявил, что будет рассматривать возможность дать показания Конгрессу по делу об его импичменте. Об этом он написал в своем Твиттере.

"Несмотря на то, что я не сделал ничего противозаконного, (...) мне нравится идея (дачи показаний - Ред.), и я тщательно рассмотрю этот вопрос, чтобы Конгресс вновь мог активизироваться", - написал Трамп.

Также Трамп заявил, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая выступила с призывам к президенту дать показания Конгрессу, "нервная" и "сумасшедшая".

Президент США не уточнил, в какой форме он мог бы дать показания Конгрессу: устной или письменной.

Ранее демократ Пелоси предложила Трампу явиться к конгрессменам для дачи показаний в рамках слушаний о возможности запуска процедуры импичмента в отношении президента страны. Она допустила возможность того, чтобы Трамп ответил на вопросы письменно.

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

Заявления Пелоси прозвучали в то время, как комитет по разведке Палаты представителей готовится ко второй неделе публичных слушаний в рамках процедуры импичмента.

Напомним, демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Ранее сообщилось, что еще два свидетеля в деле об импичменте Трампа дали показания в Конгрессе.