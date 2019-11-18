В Государственном бюро расследований создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время Евромайдана в 2013-14 годах.

Об этом говорится в Telegram-канале директора ГБР Романа Трубы в понедельник, 18 ноября 2019.

"В ГБР создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах. Мы отобрали лучших, профессиональных следователей, которые будут эффективно работать над "делами Майдана" дальше. Как только ГПУ завершит все процессуальные действия и передаст нам материалы уголовных производств, следователи приступят к работе".

Также сообщается, что "как только ГПУ завершит все процессуальные действия и передаст нам материалы уголовных производств, следователи приступят к работе".

Из сообщения известно, что ГПУ завершает досудебное расследование в уголовных производствах 20 ноября. После этого у них есть 3 месяца на то, чтобы передать их в ГБР.

"Сейчас в прокуратуре продолжается инвентаризация материалов, как только ее коллеги завершат, мы готовы расследовать "дела Майдана", - отмечается в опубликованном сообщении в телеграме Трубы.

Ранее мы разбирались, как из прокуратуры пропали документы по делу Майдана и кто убивал силовиков 20 февраля 2014 года.