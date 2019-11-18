На посту еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения утвержден венгр Оливер Варгейи. Об этом сообщает "Европейская правда".

Варгейи получил одобрение от членов комитета Европарламента по иностранным делам после того, как предоставил заверения в своей независимости от премьер-министра Виктора Орбана.

Оливер Варгейи. Фото: eurointegration.com.ua

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утвердила кандидатуру венгра и уже поручила ему поддерживать украинские реформы.

Венгрия оставалась последней страной, у которой не было утвержденного кандидата в новую Еврокомиссию. Первый венгерский кандидат Ласло Трочани не прошел процесс отбора в комитете Европарламента, так как считается близким соратником Орбана. Вместо него Венгрия предложила дипломата Варгейи, который много лет работает в Брюсселе и сейчас возглавляет венгерское представительство в ЕС.

27 ноября во время пленарного заседания Европейского парламента утвердят состав Еврокомиссии, хотя все еще нет решения об отказе Великобритании назначать своего еврокомиссара.

Ранее "Страна" писала, что новым председателем Еврокомиссия обзавелась в июле.

В сентябре Еврокомиссия заявила России, что продление действующего транзитного газового контракта с Украиной невозможно, необходимо найти "другое решение".