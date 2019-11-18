Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка прокомментировал инцидент в аэропорту "Борисполь" 6 ноября, когда бывший народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко напал на депутата фракции "Слуга народа" Андрея Геруса. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По мнению Рябошапки, Ляшко руководило желание напомнить о себе.

"У человека появилась возможность снова попасть в телевизор. И он использовал момент с Андреем Герусом. Но такие вещи наказываются Уголовным кодексом, поэтому надо выбирать. Медиапопулярность может стоить очень дорого", - сказал генпрокурор.

По его словам, этот инцидент квалифицировали бы как хулиганство, будь Герус обычным гражданином.

"А поскольку он является представителем власти и нападение на него совершено в связи с исполнением служебных обязанностей, это уже другая квалификация и другие санкции, более жесткие", - пояснил глава ГПУ.

Поведение радикала Рябошапка назвал провокацией. "Очевидно, что с его стороны это была, наверное, провокация, но она ему может стоить очень дорого", - заключил прокурор.

Сегодня Ляшко объявили подозрение из-за драки с Герусом. Бывший парламентарий пообещал, что суд над ним станет ни много ни мало новым Нюрнбергом.

Вскоре после этого стало известно, что прокуратура настаивает на аресте Ляшко без альтернативы в виде залога.