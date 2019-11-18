Депутат от "Слуги народа" Антон Поляков опубликовал 4-минутную аудиозапись, на которой его коллеги по фракции "решают вопросы" с руководством полиции Днепропетровской области и Кривого Рога - родного города Владимира Зеленского.





Беседа проходила 25 сентября в криворожском ресторане "Околица".

Со стороны "Слуги народа" присутствовали нардепы Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина, Вячеслав Медяник, Юрий Корявченков "Юзик" и его жена Татьяна.

От полицейских – шеф днепропетровской полиции Владимир Огурченко и претендент на должность главного полицейского Кривого Рога – Сергей Лукашов (сейчас он уже возглавляет криворожскую нацполицию).

Говорил в основном "Юзик" с вкраплениями реплик от других участников встречи.

Предлагаем расшифровку этой аудиозаписи:

Юзик: Я хочу представиться, я Юрий Корявченков, представитель Зеленского в Кривом Роге. И мы проводили выборы, первый тур, второй тур, парламентские. Это Юрий Григорьевич, Юра Кисель. Он списочник. Я по 33-му округу, это два района – Центрально-городской и Металлургический. Владимир Захарченко...

Так, мажоритарщик, тоже по 31 округу, это сверные районы – Тарновской и Покровский. Слава Медяник - это Днепропетровск, 26 округ (его поправляют: 27-й). Я все запоминаю, 27-й.

Ну, он в Днепропетровске, просто приехал познакомиться и поддержать, наверное, и Владимира, и вас. Он в комитете правоохоронных органов, Вова тоже, и Владлен Неклюдов, как говорят, известный сотрудник прокуратуры, поющий для Пшонки.

Мы все прекрасно понимаем город Кривой Рог, который 10 лет под влиянием одной силы – это Вилкул и иже с ними, а последние 5 лет вклинился здесь товарищ Усов, который был приближен к Юрию Витальевичу Луценко, поэтому ему здесь спускалось все с рук.

Реплика: Не только здесь. В области.

Полицейский: Как быть с ними? Что... Какая с ними политика экономического характера? Это ему больше... Как ему общаться? Дипломатические должны быть какие-то... да.

Реплика: Мы можем сесть и обговорить эту ситуацию в двух словах.

Юзик: И пускай тебе кто-то предъявит предъяву в Киеве. В прокурутуру, в ГБР. Пускай они скажут, чо ты что-то незаконное. Делай это по моей команде. А мы посмотрим, а мы поддержим (все вместе говорят неразборчиво).

Реплика: Здесь не надо даже нашего присутствия. Мы в городе президента, у нас у всех тут... Если какие-то не дай бог... то у всех руки будут отрубаны по шею. У нас в городе политическая поддержка с нашей всей стороны – это не то что 100, а 101 процент.

Полицейский: А мне кто ничего не скажет, закрыть всю эту шваль и все.

Юзик: Ты не должен ничего бояться.

Реплика: Вот это что вы нам сказали, и мы вам говорим, поверьте мне. У нас за спиной, я еще раз говорю, стоит президент...

Юзик: Еще там все начальники райотделов говорят – ну, там же ж команда. Там – это значит все должны показать на тебя, а ты должен на меня. То есть, если так показывают, это голова с плеч.

ДБР та же история, прокурорский ДБР, с генеральной прокуратуры, с Трубой будет Владлен (решать вопросы - Ред.), я здесь.

Реплика: Кто будет из прокурорских мешать, Труба будет вносить по ним.

Юзик: Щекотливые вопросы, по поводу металлолома ... мы с вами советуемся.