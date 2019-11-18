В понедельник, 18 ноября, Харьковский апелляционный суд, рассмотрев в закрытом режиме апелляционные жалобы двух адвокатов, постановил оставить без изменений приговор осужденному за государственную измену Мехти Логунову.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик,

"Коллегия судей постановила апелляционные жалобы защитников и адвокатов Тихоненкова, Шаповалова оставить без удовлетворения, а приговор Орджоникидзевского районного суда города Харькова от 30 июля 2016 года в отношении Логунова Мехти Феофановича — без изменений. Постановление вступает в силу с момента его провозглашения и может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда в течение трех месяцев со дня провозглашения", — сказал председательствующий судья.

Видео: Facebook/Андрей Лесик

По словам журналиста Дмитрия Васильца, этот приговор станет смертельным для 85-летнего ученого.

"Пенсионера Мехти Логунова которому 85 лет оставили в тюрьме с приговором в 12 лет! Это смертный приговор, и желание сбушников сдать на обмен человека, так как дело против Мехти сфабриковали. Впереди ещё кассация, но сам факт держания 85-ти летнего пенсионера в тюрьме, приговор всей репрессивной машины Украины. Упоротой и беспощадно идиотской", - написал Василец в Facebook.

Скриншот: Facebook/Дмитрий Василец

Отметим, что изначально обвинение требовало для ученого 13-летнего срока, а защита настаивала на невиновности ученого и требовала оправдательного приговора.

Напомним, 31 июля 2018 года Орджоникидзевский районный суд Харькова признал Логунова виновным в государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины) за то, что тот собирал для Российской Федерации информацию о государственном оборонном заказе, который выполнялся одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины.

Также мы писали о том, как в СБУ сфабриковали дело против 85-летнего ученого и изобретателя Мехти Логунова.