Полномочный представитель России в минской Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов сообщил, что Киеву не стоит рассчитывать на пересмотр Минских соглашений и пытаться покинуть их в одностороннем порядке.

"Не нужно рассчитывать на их (Минских соглашений - Ред.) пересмотр в других форматах, и тем более пытаться сделать это в одностороннем порядке", - цитирует Грызлова RT.

Он также напомнил, что соглашения закреплены резолюцией СБ ООН. Грызлов также обратил внимание, что в публичном поле ранее появились данные о возможных планах представителей Киева в отношении сценариев развития событий в Донбассе, вплоть до депортации его жителей.

"Если выяснится, что данные сведения соответствуют действительности, следует отметить, что подобная позиция не соответствует содержанию минских договорённостей и крайне негативно воспринимается жителями Донбасса", - указал Грызлов.

Также представитель России сообщил, что Киеву стоит "воздержаться от возможных заявлений и действий, имеющих провокационный характер".

Как сообщала "Страна", глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что все участники переговоров в "нормандском формате" уже одобрили краткий итоговый официальный документ, но готовы подготовить новый в случае прорыва на переговорах.

Напомним, что Владимир Зеленский анонсировал разработку нового закона о статусе Донбасса.