В Печерском суде Киева обязали главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко внести залог размером 3 миллиона гривен, но арестовывать его не стали. Сумму нужно внести за пять дней, сообщает Интерфакс.

При этом Генпрокуратура, которая просила 100 млн гривен залога, сообщит обстоятельства дела, по которому предъявлено подозрение Александру Гриценко, после избрания ему меры пресечения. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Когда закончится судебное заседание, мы дадим детально информационное сообщение, в чем он подозревается и каковы обстоятельства этого дела", - сказал Рябошапка в понедельник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, в чем конкретно подозревается глава Укрэксимбанка.

Как сообщала "Страна", главу "Укрэксимбанка" задержали 16 ноября в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

При этом сначала его родственники заявили о его похищении.

Между тем уже появилась инсайдерская информация о том, кто возглавит "Укрэксимбанк" вместо Гриценко.