Накануне открытия рынка земли в Украине раскручивается новая схема по бесплатной или почти бесплатной приватизации положенных каждому украинцу двух гектаров.

Ее суть проста: предприимчивые посредники ищут участников военных действий, которые имеют льготы на получение земли, и за небольшую плату (а иногда и вообще без денег) убеждают их оформить бесплатный участок, якобы, на себя. На самом деле на эту землю уже есть покупатели.

Земельный бизнес построен с размахом - агенты ищут свободные участки по всей Украине, и попросту ставят местные власти перед фактом.

"Поступают заявки на согласование от неместных граждан на целые массивы земли, якобы, на 10-20 участников АТО", - подтвердил "Стране" городской голова Белополья (Сумская область) Юрий Зарко. По его словам, отказать они не могут, так как речь идет о льготной категории граждан, которым земли должны выделяться приоритетно.

Нередко в деле также чиновники местных управлений Госгеокадастра и представители местных властей. Покупателям такая земля обходится на 30-50% дешевле рыночных цен, так что в желающих поучаствовать в схеме недостатка нет.

"Страна" разбиралась как работает схема по "льготной" приватизации и как по ней можно получить участок.

Последние два гектара

Возможность бесплатной приватизации до двух гектаров на каждого украинца прописана в статьях 116, 118 и 121 закона о приватизации. Согласно им, все граждане, как сельские жители, так и горожане, могут получить участок под так называемое "ведение личного сельского хозяйства".

Процедура, на первый взгляд, проста: нужно написать соответствующее заявление в местные органы власти, и вам должны предложить свободный участок (подробно об этой схеме мы уже писали здесь). Но могут отказать, если таковых на данный момент нет. И этим правом чиновники активно пользуются.

Поэтому на практике схема по бесплатной приватизации часто дает сбой.

Главные проблемы, по словам президента Земельного союза Украины Андрея Кошиля - дефицит свободных земель и коррупция.

Большая часть угодий в Украине давно поделена.

В госсобственности числится порядка 10,5 млн гектаров земли. Но многие угодья отданы в долгосрочную аренду на 50 лет. Еще есть 4-5 млн гектаров земель, собственники которых умерли, а наследники не переоформили участки на себя.

Но на самом деле проверить есть ли в конкретном населенном пункте свободная земля не всегда просто, так как земельный кадастр неупорядочен, границы участков часто заходят один на другой, информация оперативно не обновляется.

Поэтому, чтобы получить землю, нужно или иметь своих людей в местной власти, или дать взятку.

По словам главы адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, часто чиновники вообще не дают никакого ответа заявителю, а добиваться земли через суд можно годами.

Но так много времени на бесплатную приватизацию уже нет. Скорее всего, лавочку по бесплатной раздаче двух гектаров скоро вовсе прикроют. Во время обсуждения земельного вопроса в Верховной Раде многие депутаты заявляли, что рынок и бесплатная приватизация не могут существовать параллельно.

Поэтому для тех, кто еще не получил участок, а таких людей в Украине - миллионы, сейчас едва ли не последняя возможность заполучить землю.

Причем, так как времени в обрез, в ход все активнее идет схема быстрой приватизации. "Быстро сейчас можно приватизировать землю только на льготников, в частности, участников боевых действий", - говорит Ростислав Кравец.

Предприимчивые посредники уже построили на этом целую схему.

"В свое время так называемая "бесплатная приватизация" уже обросла массой схем. К примеру, в Киеве массово оформляли земли на студентов, которые, якобы, потом их перепродавали. Но а данный момент самая "благодарная" тема - участники боевых действий, которым по законодательству положены льготы", - отмечает Кравец.

Под документы и статус АТО-шников

Согласно законодательству, участники боевых действий, а также семьи погибших могут получить участок под садоводство (до 12 соток), ведение фермерского хозяйства (до двух гектар), строительство дома в черте города (до 10 соток), за чертой (до 15 соток), в селе (до 25 соток) или для дачи (до 10 соток).

Достаточно просто написать соответствующее заявление и местные власти должны рассмотреть его в течение месяца. При этом можно претендовать на землю в любом регионе, а не только по месту жительства,

Формально такие же правила распространяются и на других льготников - многодетные семьи, ветеранов, инвалидов и т.д. Но на практике сейчас работает только схема с АТО-шниками.

В прошлом году Кабмин своим постановлением закрепил за участниками АТО первоочередной право на участки и снял все ограничения по ним (к примеру, ранее действовала норма, по которой местные власти могли передавать только 25% угодий, а остальные вставлять на аукционы).

Это произошло после акции протеста "Кабмин - верни землю АТО-шникам".

Ее провели из-за возникшей заминки с распределением участков, вызванной утвержденной Кабмином Стратегией совершенствования управления в сфере использования и охраны земель. Тогда на несколько месяцев процесс рассмотрения заявок вообще остановился.

С тех пор отказывать участникам АТО местные чиновники не решаются, чем и пользуются посредники.

Так, в сети можно найти массу объявлений от фирм, которые "оформляют землю под льготы АТО" или берутся помочь участникам боевых действий с участками.

Они специально ищут свободные участки по всей Украине, что рядовому АТО-шнику вряд ли по силам. Затем формируют пакет документов, куда уже входит даже технический план этого участка. И сопровождают весь процесс получения земли.

Причем, чаще всего, сам участник АТО этот участок не получает - попросту используются его документы.

"Многие люди, особенно в селах, сами отказываются. У них уже есть земля, паи. Они согласны предоставить свои документы под оформление за небольшой вознаграждение. Это может быть 3-5 тысяч гривен, реже - до 10 тысяч гривен", - рассказал "Стране" один из посредников, попросивший не называть его имени.

"Участникам АТО платят небольшие деньги, чтобы воспользоваться их паспортными данными и статусом", - говорит Андрей Кошиль.

Для посредников - можно, для себя - нельзя

"Страна" уже писала, что рыночная стоимость земель под личное сельское хозяйства намного выше, чем предлагают АТО-шникам. Так, в Николаевской области цены доходят до 2 тысяч долларов за гектар, под Киевом за сотку просят от 500 долларов, то есть, гектар потянет уже на 5 тысяч. В глубинке цены заметно ниже, скажем, в селах Черниговской области это может быть 3-4 тысячи гривен за гектар, то есть, 6-8 тысяч за весь надел.

"Льготную" землю ищут, как правило, уже под конкретного покупателя. Причем, вам могут предложить как 2 гектара, так и 4-6 и более гектар. В таком случае заявки подаются сразу от нескольких АТО-шников.

Землю реально купить дешевле рынка. Причем, если речь идет о "крупном опте", то цена может быть ниже на 30-50%. Скажем, по Киевом оформить участок реально от 250 долларов за сотку.

Объявлениями о продаже "участков АТО" пестрят специализированные сайты. К примеру, на OLX 10 соток возле Белой Церкви (Киевская область) предлагается за 3 тысячи долларов, в Черкасской области 1,9 гектар - за 7 тысяч долларов.

В схемах с "землей АТО" нередко задействованы чиновники местных управлений Госгеокадастра. К примеру, в октябре этого года СБУ начала расследовать вывод более 300 гектаров земли Пущи -Водицы через участников АТО.

На первом этапе участники схемы подыскивали свободные участки за пределами населенных пунктов.

Поиском занимались руководители районных подразделений областного Госгеокадастра, которые проводят мониторинг свободных земель.

Второй этап - поиск и "установление личных отношений с лицами, которые по своему правовому статусу имеют право претендовать на приватизацию земельных участков. Как правило, это лица до 45 лет, которые принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины и имеют соответствующий статус участника АТО", - говорился в сообщении СБУ.

По данным Службы безопасности, эти участники АТО за вознаграждение в 500-1 000 долларов предоставляли копии своих личных документов и доверенность на представление их интересов. При том, что рыночная стоимость земли - 1,5 тысячи долларов за сотку.

Всего набрали более 160 "добровольцев", что позволило вывести из оборота большой массив сельхозземли в Киево-Святошинском районе столицы. А уже после получения земли АТО-шники сразу же переоформили ее на других лиц. Причем, интересно, что ни один из "льготников" не был зарегистрирован на территории Киевской области, а один из них на момент выделения участка вообще умер.

Городской голова Белополья (Сумская область) Юрий Зарко рассказал "Стране", что им поступают заявления на согласование выделения целых массивов земли. Причем - от неместных участников АТО.

"Речь идет о групповых заявках, иногда на 4-6 человек, а иногда и на 10 человек, то есть, просят угодья по 20 гектар", - говорит Юрий Зарко.

Во Львове похожий скандал был в прошлом году, когда под строительную фирму оформили через участников АТО участок в 13 гектар.

Примечательно, что вал заявлений от участников АТО приходится на регионы с самой ценной землей. Так, по данным Госгеокадастра, в Винницкой области подано 21,6 тысяч заявлений, в Киевской - 38,5 тысяч, в Кировоградской - 27,5 тысяч, в Полтавской - 26,3 тысяч.

При этом в Ровенской области заявлений всего немногим более 6 тысяч, в Черновицкой - 2,2 тысячи. Всего по Украине на 31 октября подано 330,5 тысяч заявок. То есть, чтобы дать землю всем, кто попросил, понадобится больше 660 тысяч гектар.

И это при том, что получить участок для себя, а не для посредников, может далеко не каждый участник АТО. "Землеустроительные компании в регионах жалуются, что люди ходят по кабинетам, но не могут получить положенный им по закону участок", - говорит Кошиль.

Аргумент в это случае стандартный - нет свободной земли и нужно подождать. Проверить так ли это люди сами не могут, поэтому оказываются заложниками ситуации.

"Мы все свободные земли роздали АТО-шникам еще в 2015 году. Теперь распределяем разве что по селам, и уговариваем не на 2 гектара, а хотя бы на полтора", - рассказал "Стране" городской голова Гайворона Роман Волуйко.