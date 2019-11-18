Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Левочкин выступил в эфире программы российского ТВ "60 минут" по телемосту и рассказал о перспективах реализации Минских соглашений. Видеозапись выступления политика появилась на YouTube.

Ведущая Ольга Скабеева попросила нардепа прокомментировать слухи о выходе украинской власти из Минских соглашений. Она спросила, есть ли у Украины какой-то конкретный план действий в Донбассе.

В ответ Левочкин напомнил, что в инаугурационной речи Владимир Зеленский выразил готовность договариваться с кем угодно ради достижения мира.

"Мне кажется, в Министерстве иностранных дел не все это услышали достаточно четко и понятно. Поскольку многие из них (я имею в виду чиновников МИД) продолжают находиться в парадигме Порошенко, который мира не хотел. Но я надеюсь, что в ближайшее время будут завершены изменения в структуре Министерства и придут на работу те люди, которые будут выполнять доктрину Зеленского. То есть двигаться к миру", - сказал Левочкин.

Затем политик привел социологию, согласно которой 60% поддерживают минские соглашения.

"Я не так давно был в городе Золотом. Так вот люди там говорят только об одном: они хотят мира. И ни один чиновник не вправе лишить их права жить в мирной стране", - рассказал политик.

Видео: YouTube/ ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ

Затем Левочкин сообщил, что Рада собирается делать с законопроектом об особом статусе Донбасса. Депутат отметил, что его политсила внесла в парламент все законопроекты, необходимые для реализации минских соглашений.

"Мы надеемся на то, что монобольшинство партии Зеленского будет выполнять свои предвыборные обещания и проголосует все необходимые законы для реализации минских соглашений. Эти законы не так сложны. Их всего 4. Но нужно иметь достаточную политическую волю, то есть ответственность перед народом Украины, за обещания, которые были даны в ходе предвыборной капмпании как самим президентом Зеленским, так и его партией, и принять необходимое законодательство в кратчайшие сроки. Это позволит разморозить замороженный Порошенко мирный процесс", - завершил свое выступление Левочкин.

Напомним, на днях глава МИД Вадима Пристайко заявил о возможности выхода Киева из минских соглашений. Эти слова раскритиковал Владимир Путин.

Также сегодня мы сообщали, что работа над законом об особом статусе Донбасса начнется после "нормандской встречи", заявил Разумков.