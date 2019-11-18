Нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков опубликовал запись разговора между депутатами его фракции и начальником полиции Днепропетровской области.

Встреча, как стало известно "Стране", произошла в ресторане "Околица" Кривого Рога 25 сентября 2019 года. Депутаты и полицейский обсуждали там назначение начальника полиции в родном городе Зеленского.

Со стороны "Слуги народа" присутствовали нардепы Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина (героиня секс-скандала в Раде), Вячеслав Медяник (еще один герой смс-скандала), Юрий Корявченков "Юзик" и его жена Татьяна.

От полицейских – шеф днепропетровской полиции Владимир Огурченко и претендент на должность главного полицейского Кривого Рога – Сергей Лукашов (сейчас он уже возглавляет криворожскую нацполицию).

Запись их разговора опубликована в телеграм-канале Полякова.

Суть разговора, в котором в основном солировал "Юзик", сводится к тому, что "слуги народа" лично будут контролировать, какие дела и как должна вести полиция.

При этом депутаты неоднократно повторяют, что "их крышу держит" лично президент Украины, и поэтому предписывают руководителям полиции держать прямую связь только с ними, уточняя конкретный порядок коммуникаций - включая срочный приезд в Киев и общение в кабинетах парламента, защищенных от прослушки.

"Слуги народа", судя по записи, лично хотят контролировать все дела по уголовному бизнесу и сбору металлолома, а также по другим интересным с коррупционной точки зрения темам. Также рассказали, как назначили одну из замминистров через постель.

Как сообщала "Страна" Антона Полякова могут исключить из фракции "Слуга народа". Разговоры об этом начались после отказа нардепа голосовать за закон о продаже земли.