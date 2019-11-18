В ответ на информацию о предложении "Газпрома" продлить действующий контракт на транзит газа через Украину или заключить новый в "Нафтогазе" заявили, что не получали официальных обращений от российской компании. Об этом сообщает УНИАН.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в ответ на просьбу прокомментировать предложение россиян заверил, что не видел его.

"Мы пока ничего не получили", - сказал Витренко.

В отправленном предложении "Газпром" говорит о возможности продлить контракт в случае выполнения нескольких условий. Среди них - отказ украинской и российской сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Как рассказывала "Страна", 12 ноября директор НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" не будет подписывать новый транзитный контракт с возглавляемой им компанией.

Мы также писали, что польская компания PGNiG отказалась продлевать контракт с "Газпромом" на закупку газа после 2022 года.