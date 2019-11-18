В Москве вторые сутки ищут редактора агентства "Интерфакс" Маргариту Игнатову, которая отправилась 17 ноября в 9 утра в храм и исчезла, пишет Лайф.

Мать Маргариты рассказала полиции, что дочь ушла в церковь без денег, документов и телефона. По словам женщины, девушка нечасто ходит в храм и обычно много времени там не проводит. Когда Маргарита не вернулась домой, мать забеспокоилась и почитала переписку дочери в телефоне. Однако сообщения не пролили свет на возможное местонахождение журналистки.

На работе также не знают, где может находиться Игнатова. В день исчезновения девушке позвонили коллеги, чтобы узнать, во сколько она придет.

Маргарита Игнатова. Фото: life.ru

Напомним, что в России 63-летний доцент и кандидат исторических наук убил и расчленил 24-летнюю студентку из-за неудачного романа.

Также мы писали о том, что Путину доложили о расчленении девушки в Петербурге.