18 ноября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РИА "Новости".

В ходе беседы лидеры стран обсудили несколько тем. В частности, они поговорили о ситуации на Украине в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в "нормандском формате". По мнению обоих президентов, встреча "нормандской четверки" должна реально способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений.

Лидеры государств отметили необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования.

Путин сообщил Макрону о передаче украинской стороне трех военных кораблей, захваченных в прошлом году в районе Керченского пролива.

Кроме того, президенты затронули проблемы Сирии. Они условились о дальнейшей координации по линии военных ведомств для противодействия террористической угрозе в Сирии.

Напомним, 3 дня назад стало известно, что саммит "нормандский четверки" пройдет 9 декабря в Париже.

"Страна" анализировала, как связаны предстоящая встреча лидеров четырех стран и передача Россией украинских кораблей.