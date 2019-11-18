Во вторник, 19 ноября, Бориспольский горрайонный суд рассмотрит ходатайство прокуратуры об аресте бывшего нардепа, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко по факту драки в аэропорту "Борисполь" с народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Ляшко.

"Завтра в 14:00 Бориспольский горрайонный суд (судья Юрий Кабанячий) рассмотрит ходатайство прокуратуры о моем аресте. Сегодня в Бориспольской прокуратуре мне вручили "подозрение" по сфальсифицированному делу о конфликте с Герусом. Достаточно послушать прокурора Неродика две минуты, чтобы понять – команду возбуждать дело ему дал ручной генпрокурор Зеленского Рябошапка", - написал Ляшко.

Фото: facebook.com

Мы уже писали о том, что Ляшко объявили подозрение по делу о драке с Герусом.

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