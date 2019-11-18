Названы дата и время суда по мере пресечения для Ляшко. Прокуратура просит арест
Во вторник, 19 ноября, Бориспольский горрайонный суд рассмотрит ходатайство прокуратуры об аресте бывшего нардепа, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко по факту драки в аэропорту "Борисполь" с народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Ляшко.
"Завтра в 14:00 Бориспольский горрайонный суд (судья Юрий Кабанячий) рассмотрит ходатайство прокуратуры о моем аресте. Сегодня в Бориспольской прокуратуре мне вручили "подозрение" по сфальсифицированному делу о конфликте с Герусом. Достаточно послушать прокурора Неродика две минуты, чтобы понять – команду возбуждать дело ему дал ручной генпрокурор Зеленского Рябошапка", - написал Ляшко.
Фото: facebook.com
Мы уже писали о том, что Ляшко объявили подозрение по делу о драке с Герусом.
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