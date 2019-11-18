В понедельник, 18 ноября, сотрудники полиции Грузии оттеснили протестующих с территории, прилегающей к парламенту Грузии, передает "Интерфакс". Для этого были задействованы водометы.

Также полиция разобрала палаточный городок оппозиционеров перед зданием парламента Грузии.

Спецоперация по разблокированию входов в здание парламента завершена.

Участники акции переместились на площадь перед парламентом. Спецназовцы по-прежнему оттесняют их, применяя водометы. Оппозиционеры включили через динамики гимн Грузии.

Протестная акция оппозиции с требованием роспуска парламента и назначения досрочных выборов началась накануне. Десятки оппозиционеров провели ночь у здания парламента, заблокировав все входы и перекрыв близлежащие улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.

Причиной протестов стало то, что 14 ноября парламент Грузии не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которым очередные парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.

Ранее с инициативой о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году выступил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Решение было согласовано со всеми депутатами парламентского большинства, однако в последний момент при голосовании в четверг не получило необходимой поддержки.

Оппозиция считает, что депутаты, проголосовавшие против, не могли действовать самостоятельно и обвиняют в провале законопроекта Иванишвили.

Видео: youtube.com/Sputnik Georgia - все о Грузии

Как сообщала "Страна", президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власть и оппозицию найти общий язык. "Прежде всего, я хотела бы подчеркнуть, что, исходя из напряженности и поляризации в нашей стране, сохранение нашего общего достижения - стабильности - является моей главной заботой и требованием народа. Мы все должны уважать это требование", - сказала президент.избирательной системы.

Напомним, что ранее она призвала нормализовать отношения с Россией.