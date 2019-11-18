Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует с 1 января 2020 года повысить тарифы НЭК "Укрэнерго" на передачу электрической энергии и диспетчеризацию. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость передачи электроэнергии увеличат на 36% (до 158,28 грн/МВт-ч), а тариф на услуги по диспетчеризации (оперативно-техническому управлению) на 24% - до 9,94 грн/МВт-ч. Соответствующие проекты постановлений внесены в повестку дня заседания комиссии на 19 ноября.

Повышение тарифа на передачу электроэнергии обосновывается ростом расходов на покупку компанией электроэнергии для компенсации технологических потерь (на 21,2%), а также расходов на оплату труда и соцмероприятия.

Кроме того, одним из главных факторов роста тарифа на передачу электричества названо прогнозируемое увеличение операционных расходов (на 67%). В частности, речь идет о росте расходов на паспортизацию объектов, госрегистрацию имущественных прав на недвижимость, изготовление техпаспортов.

В поданном проекте предлагается учесть рост материальных расходов (на 10%), амортизации (на 14%) и расходов с прибыли (1,2%).

В проекте учтен прогнозируемый на следующий год рост объема потребления электричества на 16,6%, что выступает компенсирующим фактором при определении размера тарифа. Дополнительным компенсатором также является уменьшение на 8,9% расходов по статье "выполнение специальных обязательств для обеспечения общественных интересов" и уменьшение на 5% финрасходов.

В свою очередь, рост на 24% тарифа на услуги по диспетчеризации рассчитан исходя из увеличения расходов на оплату труда и отчислений на соцмероприятия, на услуги администратора расчетов и администратора коммерческого учета, амортизацию, приобретение вспомогательных услуг по регулированию частоты и мощности, операционных расходов.

Напомним, 16 ноября Кабмин снял ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.

Ранее "Страна" писала, что энергохолдинг ДТЭК предлагает с 1 января 2020 года при потреблении до 100 кВт-ч/месяц электрической энергии поднять тариф на 86,7%.