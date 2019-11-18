Полиция в Тбилиси начала силовые действия по разблокированию входов в здание парламента. Десятки участников акции протеста пытаются оказывать сопротивление, однако под давлением превосходящих сил полиции им приходится отступать. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В эти минуты сотрудники спецназа оттесняют участников акции от ворот парламента и снимают с них установленные оппозиционерами замки. Пока спецназовцы только оттесняют щитами собравшихся, которые с поднятыми руками отступают.

После очередного предупреждения лидерам оппозиции разойтись спецназовцы продолжили натиск против участников акции, которые изменили тактику сопротивления и сели на дорогу.

Со стороны полиции сделано предупреждение о применении спецсредств, после чего были применены водяные пушки против оппозиционеров.

По участникам акции правоохранители выпустили струю воды., но до этого протестующих предупредили, что они должны разойтись, передает "Грузия. Онлайн".

После применения водомета часть участников акции покинула улицу Зубалашвили, а часть вновь пытается оказывать сопротивление спецназу поднятыми руками, не давая им занять место проведения акции.

Напомним, Грузию во второй раз за последние полгода охватили масштабные антиправительственные акции протеста. Десятки тысяч грузин бунтуют против провала избирательной реформы, которая позволит провести выборы следующего года по пропорциональной, а не смешанной системе, как раньше.

Также мы сообщали, что президент Зурабишвили призвала власть и оппозицию найти общий язык.