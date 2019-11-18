Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будет разрабатываться после встречи лидеров стран "нормандской четверки". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Эту тему Разумков затронул 18 ноября на брифинге в Киеве.

"Я надеюсь, что Министерство иностранных дел разделяет позицию президента, как и Верховной Рады, что написание этого законопроекта будет происходить после "нормандской встречи", - сказал спикер.

По его словам, над проектом закона станут работать Верховная Рада и Офис президента при активном участии общества. При этом он отметил, что не стоит обвинять народных депутатов в том, что они не работают над законопроектом.

Разумков также выразил надежду, что встреча лидеров стран в "нормандском формате" даст ответы на многие важные вопросы.



Существующий закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО заканчивает свое действие 31 декабря 2019 года. О том, что работа над новым законопроектом начнется вот-вот, начали говорить еще с середины сентября.

Что касается встречи в "нормандском формате", то она запланирована на 9 декабря в Париже.