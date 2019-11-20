20 ноября в мире отмечают день ребенка и педиатра, а также день памяти убитых трансгендеров, индустриализации Африки и всех, кто страдает хроническими болезнями легких. Именины сегодня отмечают Александры, Алексеи, Богданы, Валерии, Елизаветы, Кириллы, Михаилы и Федоры.

Народные и церковные праздники

Православные почитают память святого мученика Федота Корчемника. Наши предки верили, что с этого дня в водоемах замерзает вода и говорили, что "Святой Федот лед ведет". Также почва с этого дня промерзала все больше, а землю нередко укрывал первый снег.

Международные праздники

Сегодня Всемирный день ребенка, целью которого является деятельность, направленная на благополучие детей во всем мире. Неразрывно с этой датой идет День педиатра, который также отмечают во всем мире 20 ноября.

Также сегодня отмечают Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких (прежде всего, таких болезней как хронический бронхит и эмфизема). Основной причиной заболевания является курение, загрязнение воздуха или испарений химических веществ.

20 ноября отмечают День памяти трансгендеров, который посвящен всем людям, убитым на почве ксенофобии. Сегодня ЛГБТ-представители проводят демонстрации и лекции, чтобы привлечь внимание общества проблеме насильственных преступлений в отношении трансгендеров.

Еще один праздник сегодня - День индустриализации Африки, когда страна заручилась поддержкой мирового сообщества в вопросах экономического и промышленного развития.

События и даты

В 1917 году провозгласили Украинскую Народную Республику.

В 1979 году больному впервые перелили искусственную кровь.

В 1990 году арестовали серийного убийцу Андрея Чикатило, на счету которого 53 убийства.

В 2003 году в Антарктиде обнаружили лед возрастом 900 тысяч лет.

Сегодня нардепу от БПП и экс-министру юстиции (в правительствах Ю.Тимошенко в 2005 г. и Виктора Януковича - в 2006 г.) Роману Зварычу исполняется 66 лет. Он оскандалился, когда выяснилось, что у него нет юридического образования.

Также сегодня 36 лет исполняется украинскому исполнителю Михаилу Хоме, который больше известен как Дзідзьо.

Именины

День ангела у Александра, Алексея, Богдана, Валерия, Григория, Евгения, Елизаветы, Кирилла, Михаила и Федора.