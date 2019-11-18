Власти Украины заключили договор с корпорацией Google по предоставлению 1000 бесплатных учетных записей (аккаунтов) для размещения на них государственных документов. Об этом говорится в понедельник, 18 ноября, на Facebook-странице министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета.

"Прежде всего я рассчитываю на Google Docs и Spreadsheet. Вы даже не представляете, сколько времени тратят государственные служащие за то, что не могут просто "зашерить" (опубликовать документы в общем доступе - Ред.) документы и работать над ними вместе. Вместо этого куча времени идет на логистику бумажек и чертежу по ним карандашами", - указывается в сообщении.

При этом отмечается важность "не путать совместную работу над документами (Google Docs) с системами документооборота". Также просчитывается возможность работы на Google Forms.

Сообщается, что в Кабмине уже начали курсы обучения первых групп сотрудников.

"Конечно, есть случаи, когда инструменты Google использовать нельзя (например, информация с ограниченным доступом), но таких случаев немного", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/dubilet

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