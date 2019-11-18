Двое мужчин избили сотрудника Сыховского районного военкомата, который вручил повестку призывнику. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Львовский областной военкомат.

Уточняется, что инцидент произошел утром в понедельник, 18 ноября, в жилом доме по улице Татарской во Львове. Сотрудники военкомата вручили повестку гражданину, проживающему на втором этаже 4х-этажного дома. Как указано в сообщении, по просьбе призывника ему разрешили вернуться и взять личные вещи. Но вместо этого призывник позвонил знакомым, проживающим этажом выше.

"Сосед, который спустился на второй этаж, находился в состоянии алкогольного опьянения и предложил офицерам побеседовать на улице. Во время движения по лестнице, мужчина нанес руками несколько ударов офицеру в голову. Военнослужащий потерял равновесие, а нападавший нанес еще несколько ударов ногой", - рассказали в военкомате.

Потом к драке присоединился еще один мужчина из той же квартиры, что и первый нападавший. На улице нападавшие увидели машину патрульной полиции и скрылись у себя в квартире.

Представитель военкомата обратился с заявлением в полицию, а потом прошел медосмотр в 8-й городской больнице. По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью военнослужащего нет.

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