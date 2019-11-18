Генеральная прокуратура Украины попросила для главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 100 млн грн. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

ГПУ назвала срок, на который просит арестовать Гриценко: 50 суток.

Свои требования сторона обвинения озвучила во время судебного заседания, которое началось 18 ноября в 14:00 в Печерском районном суде Киева.

Александр Гриценко. Фото: news.bigmir.net

Напомним, главу "Укрэксимбанка" задержали 16 ноября в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). Причем сначала родственники Гриценко заявили о его похищении.

Между тем уже появилась инсайдерская информация о том, кто возглавит "Укрэксимбанк" вместо Гриценко.