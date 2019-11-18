Международный аэропорт Одесса в понедельник, 18 ноября, задержал четыре рейса и отправил один самолет на посадку в Киев из-за сильного тумана. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Задержаны рейсы из Стамбула (Turkish Airlines), в Прагу (Czech Airlines), а также 2 рейса из Киева (МАУ). Рейс из Тель-Авива (МАУ) перенаправили в аэропорт Борисполь.

Отметим, 1 октября в аэропорту "Одесса" из-за сильного ветра вовремя не смогли приземлиться восемь самолетов. Некоторые самолеты вернулись в город вылета, остальные ушли на запасные аэродромы.

Фото: odesa.aero/board

Напомним, что синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе.

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