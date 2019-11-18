В Верховную Раду внесен законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами". Об этом сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации.

Законопроект разработан блокчейн-сообществом, межфракционным депутатским объединением Верховной Рады Blockchain4Ukraine, Офисом эффективного регулирования BRDO и командой Министерства цифровой трансформации.

В проекте документа даны определения понятиям "виртуальный актив", "криптоактив", "операция с криптоактивами", "распределенный реестр", "токен" и "токен-актив". Также в нем обозначены особенности налогообложения при действиях с криптовалютами.

Например, установлена ставка налога на доходы физических лиц для инвестиционной прибыли от продажи криптоактивив сроком на 5 лет в размере 5%. Предлагается рассчитывать инвестиционную прибыль от операций с криптоактивами как положительную разницу между доходом, полученным налогоплательщиком от продажи криптоактива, и его стоимостью, которая определяется из суммы документально подтвержденных расходов на приобретение такого криптоактива и/или на создание такого криптоактива. А операции по продаже криптоактивов предложено не считать объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.

В Министерстве выразили уверенность, что принятие закона создаст условия для начала функционирования рынка виртуальных активов в соответствии с законодательством Украины. А государство получит дополнительные поступления налогов от операций с виртуальными активами.

Ранее "Страна" сообщала, что на Львовской железной дороге нелегально майнили биткоины, чем нанесли компании убытков на миллион.

Также мы писали об удешевлении криптовалют и прогнозах по обвалу биткоина. Однако несмотря на это украинцы продолжают их скупать, чтобы не платить налоги.