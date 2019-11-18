Первые слушания в Международном трибунале ООН по делу задержанных в Керченском проливе украинских кораблей пройдут 21-22 ноября. Об этом заявил МИД Украины на своей сайте.

"Несмотря на возвращение моряков и судов, спор продолжается, сформирован арбитражный трибунал и уже 21-22 ноября в Гааге состоятся первые процессуальные слушания, на которых будут определены дальнейшие процедурные вопросы рассмотрения дела", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что украинская сторона прилагает усилия с целью установления арбитражным трибуналом нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву во время задержания и содержания "Никополя", "Бердянска" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей.

"Иммунитеты военных судов является основополагающим принципом международного обычного и морского права. Никто не имеет права их нарушать, а в случае нарушения виновные должны понести полную ответственность", - резюмируется в сообщении.

Напомним, что Украина получила захваченные год назад при Порошенко корабли и они идут в Одессу.

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