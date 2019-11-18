"Газпром" сегодня, 18 ноября, направил в НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год. Об этом сообщает "Интерфакс".

В предложении российской компании названы условия продления действующего контракта или заключения нового договора: отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Среди дополнительных условий указаны следующие:

отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции";

отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

В "Газпроме" также ждут, когда украинская сторона определится относительно своей готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

"Копии официального предложения направлены министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Европейской комиссии Марошу Шефчовичу", - проинформировали в "Газпроме".

Между тем 6 дней назад директор НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что "Газпром" не будет подписывать новый транзитный контракт с "Нафтогазом".

Ранее "Страна" писала, что долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" по решению Стокгольмского арбитража составляет 2,8 млрд долларов.