19 ноября бориспольский суд избирал меру пресечения главе Радикальной партии Олегу Ляшко.

Ему вменяют насилие в отношении государственного деятеля из-за его драки с депутатом от "Слуги народа", главой комитета ВР по энергетике Андреем Герусом.

Прокуратура просила арестовать экс-нардепа, однако суд разрешил применить к Ляшко личное поручительство - пункт 4, части 1 ст.147 и 150 УПК. То есть его оставили на свободе, назначив самую мягкую меру пресечения. Уголовное и судебное производство будет продолжаться.

Причем, предпосылки для такого решения были: как выяснилось на суде, Герус после инцидента документально подтвердил, что не пострадал в драке с Ляшко.

Зачем в таком случае было затевать этот процесс, на котором главный радикал ожидаемо пропиарился и на мгновение вернулся в большую политику - разбиралась "Страна".

Как прошел суд

На суде прокуратура настаивала на взятии под стражу. Она аргументировала это тем, что Ляшко может оказывать давление на свидетелей и следствие, пользуясь своими связями, а также может покинуть Украину.

Адвокат Ляшко предъявила полицейский протокол, что Герус сначала написал, что претензий не имеет, пострадала только рубашка. А потом, уже через несколько дней, явился снимать побои и назвал себя потерпевшим.

Обвинение этого факта не опровергло. В итоге суд разрешил применить к Ляшко личное поручительство.

Фото: Страна

Его хотели взять на поруки три нардепа: Михаил Волынец, Виктория Сюмар и Валентин Наливайченко. Но суд оставил двух поручителей - Сюмар и Волынца. Человека близкого к спонсору Ляшко - Ринату Ахметову.

"Я должен быть удовлетворен, но нет, я неудовлетворенность. Это первое политически мотивированное дело. Я благодарен Сюмар, Наливайченко и всем поручителям. Я не доволен тем, что на скамье подсудимых я, а не Герус. Герус продает интересы Украины. Они нас боться. Они хотят связать мне руки, чтобы я каждый день ходил на допросы. Но я буду бороться и у них не получится. Герус ведет подрывную деятельность. Если ГПУ, СБУ, ГБР не откроют дело против Геруса, мы будем этого добиваться" - заявил Ляшко после решения суда.

Зачем в итоге было затевать этот суд, если доказательная база оказалась столь скудной?

"Кроме пиара уже подзабытому народом "скотиняке" он ничего не принёс", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

"Хотя, если предположить, что прокуроры действовали в сговоре с Ляшко или с его спонсорами Ахметовым и Порошенко, тогда все становится на свои места", - говорится в сообщении "Политики".

Что произошло в аэропорту "Борисполь"

6 ноября в VIP-терминале аэропорта "Борисполь" Олег Ляшко напал на Андрея Геруса. Видео стычки опубликовал олигарх Павел Фукс. На нем Ляшко кричит Герусу: "Ты предатель, ты запустил сюда россиян. Ты, поддонок, за деньги людей ездишь по ЗОДу (Зал официальных делегаций - Ред.)" и рвет на нем рубашку.

Позже и сам Ляшко обнародовал видео разборок, где он не стесняясь в выражениях, спрашивает у Геруса, за какие деньги он ездит и находится в зале официальных делегаций. А также кричит "возвращайся в Раду и отменяй свою гребаную поправку". Речь о поправке о возобновлении импорта электроэнергии из РФ.

Кстати, после инцидента в "Борисполе" в "Слуге народа" заявили, что решили отправить Геруса на дзюдо. "По-моему, он должен был зарядить в нос Ляшко сразу же после слова "здрасьте", – прокомментировал глава фракции Давид Арахамия.

Дракой занялась полиция и прокуратура

Никто из сторон драки не подавал заявление в полицию. Однако полиция все равно занялась расследованием.

Спустя неделю после конфликта Ляшко заявил, что его зовут на допрос в прокуратуру и обнародовал фото повестки. "Меня вызывают на 18 ноября для вручения подозрения в деле Геруса. Украину предал Герус, руками которого Россия уничтожает нашу энергонезависимость, а посадить хотят меня за то, что борюсь против этой измены!", - написал экс-нардеп в Facebook.

Стало известно, что лидеру "Радикальной партии" подготовили подозрение по ч.2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет. Дело по ст. 125 (легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса не открывали, поскольку ни Ляшко, ни Герус не подавали заявления в полицию.

18 ноября прокуратура вручила Ляшко подозрение и сообщила, что будет настаивать на взятии его под стражу. Ходатайство направили в Бориспольский суд.

Ляшко назвал дело политически мотивированным и заявил, что он борется с предательством национальных интересов. Что касается нападения на Геруса, то Ляшко сказал, что не нанес ему никаких повреждений, а лишь привлек внимание всего мира на то, что Украина сняла санкции с России поправкой Геруса.

Ляшко поддержали а партии Петра Порошенко. Например, свою поддержку ему выразила депутат "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

"Ты плохо начал и ты плохо кончишь" - именно эту фразу сказал Олег Ляшко Зеленскому в день инаугурации. Сегодня Олегу вручили подозрение и требуют его ареста. По потасовке с Герусом, у которого даже умудрились найти "легкие телесные"... Желание "закрыть" каждого, кто говорит неприятные вещи - точно путь к плохому концу" - написала она.

И вот теперь, 19 ноября, суд отпустил Ляшко на поруки.

Подоплека конфликта

Оба политика в Facebook опубликовали свою версию потасовки.

"Сегодня случайно увидел в зале официальных делегаций "слугу народа" Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России. Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема никуда не делась - из-за "зрады" Геруса Украина сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Эта "зрада" должна быть расследована и наказана!" - написал Ляшко.

Из этого поста Олега Ляшко следует, как минимум, то, что Герус первый начал драку, хотя такого видеоподтверждения нет.

По словам Геруса, причиной конфликта послужила его поправка о возобновлении импорта электроэнергии из РФ.

"Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко меня ожидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию. Сниженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме не устраивает "немонополиста" и они прибегают ко все более изощренным способам, как вести свой бизнес.

Конечно, претензия Ляшко, это импорт электроэнергии. Хотя 3 года импорта угля из России по формуле Роттердам +, который сопровождался ростом тарифов для украинских потребителей, его полностью устраивал. Потому что на этом хорошо зарабатывал его дорогой "немонополист" - прокомментировал инцидент Герус.

Как сообщал Telegram-канал "Политика Страны", Герус, занимая пост главы комитета по ТЭК, протянул закон, который позволяет импортировать дешевую электроэнергию из России. Это выгодно олигарху Коломойскому. У которого нет своих электростанций, но зато есть энергоемкие ферросплавные производства. Но это невыгодно олигарху Ринату Ахметову, который владеет большей частью украинской тепловой энергогенерации. Геруса связывают с Коломойским, а Ляшко - с Ахметовым. Вот и спустили Ляшко на Геруса.