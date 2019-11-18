Офис президента принял к сведению аргументы Андрея Портнова в конфликте с журналистами "Радио Свобода" (программа "Схемы"). Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте продолжит рассмотрение ситуации, пишет сайт президента.

Отмечается, что адвокат и журналист Андрей Портнов обратился в Офис президента Украины с реакцией на рассмотрение жалобы журналистов "Радио Свобода". Конфликтная ситуация между ним и журналистами на днях обсуждалась на заседании Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте. По словам Андрея Портнова, именно поэтому он решил также обратиться в Офис президента и Совета с просьбой принять во внимание его аргументы.

"Андрей Портнов подчеркнул, что обеспокоен угрозой свободе слова и препятствованием его адвокатской и журналистской деятельности, поскольку является штатным телеведущим канала "112 Украина" и имеет официальное редакционное задание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по его словам, аргументы журналистов проекта "Схемы" относительно того, что он якобы является публичным лицом, не имеют под собой законных оснований, ведь, согласно закону о предотвращении коррупции, таким лицом является гражданин – государственный служащий или гражданин, после пребывания которого на государственной службе не прошло трех лет.

"У меня прошло шесть лет после государственной службы. Я не являюсь политиком, государственным служащим, членом политической партии, депутатом любого уровня. В связи с этим я считаю, что полугодовые слежки за мной есть проведением в отношении меня незаконных оперативно-технических действий под видом журналистской деятельности. Ведь если за шесть месяцев не выдается ни один сюжет, то это слежение и незаконные оперативно-технические действия", – цитирует пресс-служба ОП Андрея Портнова.

Он добавил, что постоянное слежение за ним препятствует также его адвокатской деятельности, ведь если все его встречи фиксируются, то мало кто захочет стать клиентом такого адвоката.

Отмечается, что в Офисе президента приняли к сведению аргументы Андрея Портнова и заверили, что Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов объективно рассмотрит эту ситуацию с учетом всех обстоятельств, изложенных обеими сторонами конфликта.

На прошлой неделе Рада по вопросам свободы слова и защиты журналистов заслушала информацию о расследовании производств по угрозам журналистам "Радио Свобода" и обнародования их персональных данных.

Напомним, что представители Национальной полиции и МВД сообщили, что 6 ноября было открыто уголовное производство против Портнова на основании информации о том, что бывший первый заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов совершил действия, направленные на препятствование законной журналистской деятельности, а именно – опубликовал на своем канале Telegram персональные данные водителя съемочной группы "Радио Свобода", которая расследует его деятельность. В рамках расследования допрошен журналист "Радио Свобода" Михаил Ткач и водитель автомобиля съемочной группы.

В Нацполицию также поступило заявление представителя Андрея Портнова о препятствовании его профессиональной деятельности как журналиста и сбор конфиденциальной информации о нем.

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