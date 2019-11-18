Бывший президент УЕФА Мишель Платини раскритиковал внедрение системы видеоповторов VAR в футбольные игры по всему миру. Его цитирует Rai Sport.

"Мне потребовалось бы полчаса, чтобы объяснить, почему VAR не решает проблемы, а отодвигает их. Я против VAR и считаю эту систему полным дерьмом. Жаль, но мы вряд ли когда-то откажемся от этого", - заявил Платини.

Технология VAR официально была включена в правила футбола в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах. В 2015 году Комитет по этике ФИФА отстранил Платини от футбольной деятельности на восемь лет. Позже этот срок был сокращен в два раза.

Как сообщала "Страна", нападающего туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду и его невесту Джорджину Родригес сфотографировали у входа в церковь Гран Мадре ди Дио в Турине.

"Я хожу в церковь каждую неделю. Я католик и прихожу поблагодарить Бога за все, что он мне дает. Я не прошу, а благодарю за то, что он защищает мою семью и друзей", - сообщил игрок-звезда мирового футбола.

Напомним, что у полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского родилась дочь.