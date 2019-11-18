В Киеве пьяная компания из нескольких парней и одной девушки избила охранника продовольственного магазина на ул. Ярославской. При этом мужчину избивали до тех пор, пока он не потерял сознание. Пострадавшего госпитализирован, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Об этом сообщается на сайте столичной Нацполиции.



Нападение на охранника попало на камеры наблюдения. Уточняется, что полиция уже задержала троих злоумышленников, которым грозит до десяти лет лишения свободы.



"Мужчина находился на рабочем месте, когда к нему начала приставать компания нетрезвых молодых людей, среди которых была одна девушка. Один из злоумышленников ударил охранника по лицу, после чего вместе с двумя своими товарищами били его, пока он не упал на пол без сознания", - сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Задержанные ранее к уголовной ответственности не привлекались. Им объявили о подозрении в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, суд избрал им меру пресечения в виде ареста.

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