Прошедшие в Беларуси 17 ноября парламентские выборы не соответствовали демократическим стандартам. Об этом заявила специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт на пресс-конференции в Минске, пишет Интерфакс.

"Парламентские выборы не соответствовали важным демократическим стандартам", - сказала Седерфельт.

Седерфельт назвала ряд претензий к прошедшим выборам: так, наблюдатели были недовольны тем, что большое число оппозиционных кандидатов были отстранены от участия в выборах, а избиратели, по ее словам, не могли получать должную информацию через СМИ. Вызывает беспокойство ОБСЕ в целом все этапы организации электоральной кампании.

Она также отметила, что "ПАСЕ разочарована тем, что Беларусь не выполняет рекомендации по улучшению избирательного процесса". При этом Седерфельт считает, что "выборы были хорошо организованы".

Напомним, что ЦИК Беларуси отчитался о явке на выборах и назвал тех, кто точно прошел в парламент.

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