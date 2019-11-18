Прокуратура настаивает на взятии под стражу бывшего главу фракции Радикальной партии, экс-депутата Верховной Рады Олега Ляшко, которого подозревают в насильственных действиях по отношению к председателю комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу в международном аэропорту "Борисполь". Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Генпрокуратуру.

"В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в Генпрокуратуре.

Ходатайство рассмотрит местный Бориспольский суд.

Напомним, что 6 ноября лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко напал на Андрея Геруса в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя", обвиняя его в открытии импорта российской электроэнергии. После этого Ляшко заявил, что из-за драки его зовут на допрос в прокуратуру.

Также мы сообщали, что по данным прокуроров, за драку с Герусом Ляшко может сеть на 7 лет.