В Деснянском районе Киева спустя около недели поисков сумели найти несовершеннолетнюю девочку. Она ушла из дома и перестала выходить на связь с родителями. Полицейским удалось найти ее целой и невредимой.

Все это время подросток бродила по улицам и спала в подъездах. Об этом передает Информатор со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что 17-летняя девочка ни с кем не дружила, а также ушла из дома без телефона. Правоохранители нашли ее на территории продовольственного рынка. Им она сообщила, что приняла решение уйти из дома, так как мать запрещала ей курить. К счастью, после недели скитаний она не стала жертвой противоправных действий. Девочку вернули родителям.

Как сообщала "Страна", в Карпатах спасатели Закарпатского горного поисково-спасательного отделения вместе с лесниками и местными жителями сумели отыскать заблудившегося 90-летнего дедушку.

Он был очень истощен и самостоятельно передвигаться не мог. Прибывшие на место горные спасатели оказали пострадавшему первую помощь: прежде всего укутали дедушку в термоодеяло и напоили горячим чаем.

Также стало известно, что во Львовской области старый телефон, который долго держал заряд, спас жизнь заблудившейся в лесу бабушке.

Напомним, что в Сумской области полицейские спасли мужчину, который на застрял в болоте. Он пробыл там около двух суток.