Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил желание, чтобы внутренне перемещенные лица, покинувшие ОРДЛО из-за военных действий, приняли участие в местных выборах в Донбассе. Об этом он сказал в интервью изданию "РБК-Украина".

По мнению Пристайко, покинувшим родные края людям хорошо бы обеспечить возможность голосовать дистанционно.

"Хотелось бы, чтобы участие в них (выборах - Ред.) принимали все, в том числе перемещенные лица. Возможно, для них нужно применить электронное или дистанционное голосование. Как взять, чисто логистически, два миллиона людей и вернуть их? Куда вернуть, если их дома разрушены?" - сказал глава ведомства.

Он также сообщил, что МИД работает над проведением выборов в частях Донецкой и Луганской областей. Однако его подчиненные не являются профессионалами в проведении выборов, поэтому ими должна заниматься Центральная избирательная комиссия.

Пристайко отметил, что после проведения законных выборов на оккупированных территориях Донбасса и избрания нового руководства нынешнее "должно исчезнуть".

Ранее "Страна" цитировала слова Пристайко о том, что итоговый документ предстоящей встречи в "нормандском формате" уже одобрен сторонами.

Также министр утверждал, что альтернативы минским соглашениям пока никто не готовит.