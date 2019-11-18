Первая леди Елена Зеленская прокомментировала скандал с желтым платьем, который разгорелся в соцсетях, во время ее визита в Японию. Она появилась на церемонии интронизации императора Нарухито в наряде от украинского дизайнера. При этом многие назвали такой выход скандальным и нарушающим этикет, ведь желтый - это императорский цвет и его якобы имеют право надевать только члены его семьи.

В интервью Елены Зеленской для украинского Vogue говорится, что никакого скандала не было, а после визита на официальной странице Посольства Японии в Украине появилось сообщение о том, что "наряд первой леди подчеркнул уважение украинцев к культуре Японии".

Фото: vogue.ua

Супруга президента рассказала, что была довольна своим образом и реакцией японцев на него, пока не прочла публикации украинских СМИ.

Дизайнер Иван Фролов, который создал обсуждаемый наряд, пояснил, что заказ на два платья получил за месяц до поездки и что допустить оплошность в дресс-коде в принципе сложно, поскольку перед любой дипломатической поездкой МИД присылает в офис президента протокольную ноту, где прописаны все нюансы визита.

"Наша команда хорошо подготовилась, мы изучили японский церемониальный протокол. Главным требованием было соответствие цвета сезону, поэтому мы остановились на пастельно-желтом наряде для дневной церемонии и пастельно-голубом для ужина", - рассказал Фролов.

Он добавил, что нарисовал по пять эскизов каждого платья, а Елена Зеленская сделала свой выбор. Она так же сообщила, что появление в нарядах украинских дизайнеров во время зарубежных визитов - еще один способ рассказать о стране.