На юго-западе Франции в районе Мирпуа-Сюр-Тарн обрушился подвесной мост. В результате погибла девочка-подросток. Указано, что грузовик, который заехал на мост, превысил лимит перевозимого веса.

Об этом сообщает BFM TV. В воды реки Тарн рухнули три транспортных средства.

"В понедельник около 08:00 в реку Тарн упали грузовик и два автомобиля после обрушения подвесного моста к северу от Тулузы. 15-летнюю девушку нашли мертвой в автомобиле. Еще четыре человека, включая ее мать, спасли", - сообщают журналисты.

Уточняется, что подвесной мост был 152 метра в длину и 5 метров в ширину. Он соединял Мирпуа-Сюр-Тарн и Бесьер.

"На месте происшествия работают 80 пожарных, кинологи с собаками, аквалангисты и два вертолета. Вероятно, есть несколько пропавших без вести, в том числе водитель грузовика. Также ищут третье транспортное средство", - отметили в СМИ.

Также указывается, что мост отремонтировали в 2003 году, а построен он был в 1935 году.

Фото: twitter.com/olecorre

Фото: bfmtv.com

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