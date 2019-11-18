Евросоюз упростил выдачу виз гражданам Беларуси
Совет Евросоюза утвердил решение о готовности подписать с Беларусью соглашение об упрощении визового режима. Об этом говорится в сообщении, обнародованном в Официальном журнале ЕС.
Текст соглашения будет опубликован вместе с официальным решением о его заключении, отмечается в сообщении.
"Настоящим разрешается подписание от имени ЕС соглашения c республикой Беларусь об упрощении визового режима", - говорится в тексте решения.
В сентябре президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и по реадмиссии. Подписание соглашений упростит порядок выдачи шенген.
Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле отреагировали на слова Бацьки о том, что Беларусь от союза с Россией только теряет.
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