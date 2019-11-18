В партии "Европейская Солидарность" прокомментировали намерение Государственного бюро расследований Украины объявить подозрение экс-президенту Петру Порошенко.

Детальнее об этом подозрении - в материале "Страны" Первая "пидозра" Порошенко. Ждет ли экс-президента снятие неприкосновенности, суд и тюрьма.

Официальное заявление политсилы по этому поводу появилось в Facebook.

"Так называемое подозрение, выставленное в Telegram заместителем главы администрации Януковича Портновым, а затем скопированное пресс-службой ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по безопасности в Галифаксе (Канада)", - заявили в "ПЕС".

В политсиле Порошенко считают, что с помощью подозрения директор ГБР Роман Труба "цепляется за кресло, которое быстро ускользает". В партии нашли еще одно объяснение происходящему.

"Спешка Трубы и его наставника Портнова обусловлен не только близким увольнением руководителя ГБР. Ведь 15 ноября Шевченковский суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства. И конвульсии Трубы - всего лишь попытка уклониться от исполнения судебного решения", - сказано в посте пресс-службы "ПЕС".

Скриншот: Facebook

Ранее "Страна" цитировала заявление Портнова о том, что суд арестовал 32 млн евро на люксембургских счетах подставного собственника телеканала "Прямой".

Мы также рассказывали, кем собираются заменить Трубу на посту директора ГБР.