Сотрудники Главного следственного управления полиции Украины совместно с Государственной фискальной службой начали расследование по подозрению в контрабанде газа, уклонении от уплаты НДС, фиктивном налоговом кредите и непоставках газа потребителям по предоплате.

Как передает УНН со ссылкой на источники, уголовное производство начато относительно целой группы компаний.

Сообщается, что большинство компаний, в отношении которых начато расследование, тем или иным образом связаны с бывшей группой "Укргаз", которую ряд инсайдеров рынка обвиняют в непоставках законтрактованного газа, а также "Дельта актив групп", контрабанда газа которой уже становилась объектом расследования правоохранителей.

Также по данным журналистов, представители этой группы контролируют такие компании, как "Газкомтрейд", "Трейдер газ", "Тех Пром газ", "Метида", "Центральная Газопоставляющая компания", "Крафт Энерджи" и "Центр Энерджи".

Правоохранители подозревают, что данные компании использовали фиктивный налоговый кредит для ухода от уплаты налогов, продают частично нерастаможенный (контрабандный) газ и уклоняются от уплаты налогов в особо крупных размерах.

К примеру, ООО "Трейдер газ" за последние полгода импортировал более 170 млн куб м газа, из которых растаможили только 40 млн куб м., но при этом компания реализовала намного большие объемы газа и перевела более 450 млн гривен на фиктивные фирмы.

По такой же схеме работает и компания "Газ Ком Трейд", которая с вместе с вышеупомянутой компанией "Трейдер газ", затем реализует газ на рынке через остальные вышеуказанные компании этой группы.

Напомним, ранее по факту работы данных компаний уже возбуждались уголовные дела, в том числе и Генеральной прокуратурой, однако при прошлой власти расследования блокировались решениями судов, а собственники продолжали работу через новые юридические лица.

Фото: unn.com.ua

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