Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа суд в Лондоне оставил под стражей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ассанж принимал участие в слушаниях по видеосвязи из тюрьмы. Он арестован за нарушения условий выхода под залог. Следующие технические слушания по делу о его экстрадиции в США назначены на 13 и 19 декабря.

Напомним, Ассанж отбывает заключение в Британии, где его приговорили к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство в Лондоне и арестовать основателя Wikileaks, который скрывался там порядка семи лет. Власти Эквадора также разрешили забрать личные вещи Ассанжа.

Как сообщалось, Минюст США в апреле сообщил, что обвиняет Асанжа в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.