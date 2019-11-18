Супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала, как она себя чувствует после избрания Владимира Зеленского на высший государственный пост. Ее признания опубликовал журнал Vogue.

По словам первой леди, после инаугурации ее жизнь, в общем, не сильно изменилась, однако ей почти не удается уединяться.

"Жизнь - нет, изменились обстоятельства. Мне не хватает времени наедине с собой. У меня двое детей, поэтому я и раньше редко оставалась одна. Свое пространство у меня было разве что в машине, за рулем. Сейчас меня этого лишили - я всегда с охраной. Для уединения осталась ванная комната. Но мне повезло с людьми, которые оказались в моем личном пространстве: они умеют молчать, когда мне нужна тишина, и могут поддержать разговор, если чувствуют, что это надо", - сказала Зеленская.

Фото: vogue.ua

Как выяснилось в ходе интервью, Зеленские стараются сохранить привычный образ жизни и оградить от публичности детей.

"Пусть сами выбирают, как им жить. Старшая дочь, Саша, правда, уже снималась в кино. Но я надеюсь, что дальше она в этой сфере не пойдет. У младшего, Кирилла, есть шанс иметь нормальное детство: играть с другими детьми, заниматься спортом, ходить в музыкальную школу, не привлекая к себе излишнего внимания", - призналась жена президента.

Ранее "Страна" публиковала фотосессию Зеленской для модного глянца.

Мы также рассказывали, что после инаугурации супруга Зеленского завела страницу первой леди в Instagram.