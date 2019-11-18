Правоохранители разоблачили факты присвоения руководством одного из департаментов Харьковского горсовета миллионов гривен, выделенных из госбюджета на ремонт автодорог. Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2016-2018 годов руководство департамента незаконно продавало асфальтовую крошку (гранулят), которая оставалась после ремонта автодорог. Чиновники реализовывали тонны материалов подконтрольной фирме по ценам в пять раз ниже рыночных", - сказано в сообщении.

Отмечается, что чиновники мэрии не имели права распоряжаться материалами строительства. По заключению комплексной строительно-технической и экономической экспертизы из-за противоправных действий чиновников городскому бюджету был нанесен ущерб на сумму в почти 5,3 миллиона гривен.

Правоохранители провели обыски по местам работы и проживания фигурантов дела, во время которых изъяли документацию с доказательствами осуществления сделки.

На данный момент двум чиновникам, в том числе заместителю начальника департамента, сообщено о подозрении совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата и присвоение средств, совершенные в особо крупных размерах) УК Украины.

Фото: ssu.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ подозревает бывшего чиновника Укрзализныци в растрате 50 миллионов.

Также мы сообщали, что пяти чиновникам Минобороны сообщили о подозрении в закупке бракованных бронежилетов.