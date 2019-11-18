СБУ подозревает чиновников из мэрии Харькова в присвоении миллионов гривен, выделенных на ремонт дорог
Правоохранители разоблачили факты присвоения руководством одного из департаментов Харьковского горсовета миллионов гривен, выделенных из госбюджета на ремонт автодорог. Об этом сообщается на сайте СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2016-2018 годов руководство департамента незаконно продавало асфальтовую крошку (гранулят), которая оставалась после ремонта автодорог. Чиновники реализовывали тонны материалов подконтрольной фирме по ценам в пять раз ниже рыночных", - сказано в сообщении.
Отмечается, что чиновники мэрии не имели права распоряжаться материалами строительства. По заключению комплексной строительно-технической и экономической экспертизы из-за противоправных действий чиновников городскому бюджету был нанесен ущерб на сумму в почти 5,3 миллиона гривен.
Правоохранители провели обыски по местам работы и проживания фигурантов дела, во время которых изъяли документацию с доказательствами осуществления сделки.
На данный момент двум чиновникам, в том числе заместителю начальника департамента, сообщено о подозрении совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата и присвоение средств, совершенные в особо крупных размерах) УК Украины.
Фото: ssu.gov.ua
Ранее "Страна" писала о том, что СБУ подозревает бывшего чиновника Укрзализныци в растрате 50 миллионов.
Также мы сообщали, что пяти чиновникам Минобороны сообщили о подозрении в закупке бракованных бронежилетов.