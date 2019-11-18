В украинской версии журнала Vogue вышло интервью жены главы государства Елены Зеленской. Издание также опубликовало фотосессию первой леди.

Фотосъемка в интерьерах и на открытом воздухе длилась семь часов. А с журналистом Зеленская беседовала в офисе "Студии Квартал 95".

Фото: vogue.ua

Зеленская рассказала, как узнала о планах мужа принять участие в президентской предвыборной кампании. Оказывается, об этом ей стало известно 1 января из соцсетей: Зеленский объявил о своем решении в праздничной программе канала "1+1", и в первый день нового года об этом трубили все медиа.

"Когда я спросила: "А почему ты мне не рассказал?" - Владимир ответил: "Забыл". Мой муж умеет делать сюрпризы", - призналась первая леди.

Фото: vogue.ua

Также Елена рассказала, что ей не очень комфортно в роли публичной персоны.

"Я непубличный человек. Но новые реалии диктуют свои правила, и я пытаюсь им соответствовать. Не могу сказать, что публичность или общение с прессой для меня стресс. Но я предпочитаю находиться за кулисами. Муж всегда на авансцене, мне же комфортнее в тени", - сказала Зеленская.

Фото: vogue.ua

Как выяснилось, Елена по-прежнему пишет сценарии для "Квартала 95", чем занималась много лет.

"Я пишу сценарии, как и прежде. Правда, теперь нужно делить свой день между офисом президента и "Кварталом" и следовать таймингу", - объяснила она.

Фото: vogue.ua

О том, что первая леди появится на обложке глянца, стало известно несколько дней назад.

Ранее "Страна" рассказывала, какую одежду предпочитает Зеленская на официальных встречах.