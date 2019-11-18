Вчера, 17 ноября, сборная Португалии обыграла команду Люксембурга и вышла на Евро-2020 со второго места. Первое напомним, досрочно завоевала сборная Украины, которую сегодня с триумфом встретили в аэропорту Борисполя.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после игры с Люксембургом заявил, что может установить мировой рекорд по количеству голов за сборную своей страны среди всех других футбольных сборных мира. Это может произойти уже весной в товарищеских встречах или летом, на Евро 2020.

В настоящее время первое место занимает экс-нападающий сборной Ирана Али Даеи (109 голов). У Криштиану Роналду, после воскресной игры с Люксембургом (0:2), 99 голов за сборную своей страны. Об этом сообщает ВВС.

"Все рекорды должны быть побиты, и этот рекорд я побью", - сказал КриРо.

Чтобы получить шанс превзойти результат Али Даеи ему необходимо дождаться весны, когда сборная Португалии может провести товарищеские игры в рамках подготовки к летнему Евро02020.

Нападающий "Ювентуса" сделал свой девятый международный хет-трик - и седьмой с тех пор, как ему исполнилось 30 лет - в четверг, 14 ноября, в игре против сборной Литвы.

Криштиану Роналду отметил, что сейчас находится еще не в лучшей форме, его заменяли в предыдущих играх Ювентуса перед встречами сборной Португалии.

"Я был не в форме на 100%, и я до сих пор не полностью готов", - сказал он. - В последние три недели я играл на несколько уменьшенной мощности. Но когда речь заходит о том, чтобы пожертвовать собой ради моего клуба и моей национальной команды, я делаю это с гордостью".

Как сообщала "Страна", нападающего туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду и его невесту Джорджину Родригес сфотографировали у входа в церковь Гран Мадре ди Дио в Турине.

"Я хожу в церковь каждую неделю. Я католик и прихожу поблагодарить Бога за все, что он мне дает. Я не прошу, а благодарю за то, что он защищает мою семью и друзей", - сказал он.

Также Роналду с семьей провел роскошный отпуск в Каннах.

Напомним, что в среду, 13 ноября, у полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского родилась дочь.