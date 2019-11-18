Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эмоциональное высказывание главы Беларуси Александра Лукашенко о целесообразности дружбы с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам Пескова, в Кремле обратили внимание на эмоциональность и подбор лексики в заявлении Лукашенко о целесообразности союза Москвы и Минска. Однако в России считают взаимовыгодным сотрудничество двух стран.

"Но мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность союзного государства является абсолютно незыблемой", - сказал Песков.

Напомним, что вчера, 17 ноября, Лукашенко на избирательном участке затронул тему интеграции с Россией и очень подробно описал нынешнее состояние отношений между странами.

"Ты когда вступаешь в какое-то объединение, рассчитываешь, что с каждым месяцем и годом будет лучше. А что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике что-то теряем, теряем и теряем. На хрена нужен кому такой союз? Я уже вам по-простому, по-крестьянски говорю!", - сказал президент Беларуси.

Александр Лукашенко кроме этого сделал еще несколько интересных заявлений. Отвечая на вопрос о своем участии в выборах, он сказал, что не будет держаться за кресло главы государства "синими пальцами", поскольку это тяжелая работа.

Также президент Беларуси опроверг информацию о том, что намерен создать с Россией военный альянс для нападения на Польшу.