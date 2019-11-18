Самым полезным игроком сборной Украины в белградской игре с Сербией, по версии статистической компании InStat, стал полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков. Об этом сообщает Sport.



За 76 минут, которые он сыграл, Виктор Цыганков выполнил 59 тактико-технических действий (ТТД) с браком в 20%. В активе атакующего полузащитника Динамо голевая передача, два удара по воротам, пять острых передач и три заработанных на себе нарушения правил. Эти действия принесли ему 310 баллов.



В тройку лучших игроков нашей команды также вошли Сергей Кривцов (282 балла) и Сергей Сидорчук (280). Самым полезным футболистом среди составов обеих команд стал полузащитник сборной Сербии Душан Тадич (322).

Как сообщала "Страна", полузащитник сборной Украины стал папой. Родилась девочка.

Напомним, видео как футбольную сборную Украины с триумфом встречали в аэропорту Борисполя.